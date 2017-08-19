«Балтика» уступила «Факелу»

Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Факелом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Факела».

Победный мяч с пенальти забил Александр Алхазов. «Факел» набрал восемь очков и занимает 15-е место. У «Балтики» 14 очков и восьмое место.

В следующем туре «Балтика» сыграет с «Ротором», а «Факел» - с «Енисеем».

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9-й тур