Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин6 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Балтика» уступила «Факелу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Факелом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Факела».

Победный мяч с пенальти забил Александр Алхазов. «Факел» набрал восемь очков и занимает 15-е место. У «Балтики» 14 очков и восьмое место.

В следующем туре «Балтика» сыграет с «Ротором», а «Факел» - с «Енисеем».

ФНЛ

9-й тур

Матч

Балтика - Факел - 0:1 (0:0)

Голы

Алхазов 81 (0:1 - пен.).

Место и дата

19 августа 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФНЛ. 9-й тур. «Тюмень» уступила «Крыльям Советов», «Динамо СПб» обыграло «Томь» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура первенства ФНЛ.«Волгарь» и «Авангард» сыграли вничьюМатч девятого тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Авангардом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Кубань» уступила на выезде «Тамбову» в матче 9-го тура первенства ФНЛФутболисты «Тамбова» переиграли «Кубань» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.Дмитрий Аленичев: «Енисей» полностью доминировал в игре с «Зенитом-2»Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Зенитом-2» (2:1) в домашнем матче 9-го тура первенства ФНЛ.«Оренбург» переиграл «Луч-Энергию» в 9-м туре первенства ФНЛФутболисты «Оренбурга» переиграли на своем поле «Луч-Энергию» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.
Футбол
Голы Бенталеба и Коноплянки помогли «Шальке» обыграть «РБ Лейпциг»
Футбол
«Сток Сити» обыграл «Арсенал»
Футбол
Мануэл Фернандеш: Фото в раздевалке? Это не насмешка над «Спартаком»
Футбол
Массимо Каррера: Не думаю, что Самедов сделал это специально
все новости
Факел
Факелкалендарьстатистика
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости