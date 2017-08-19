«Балтика» уступила «Факелу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч девятого тура
первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Факелом» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Факела».
Победный мяч с пенальти
забил Александр Алхазов. «Факел» набрал восемь очков и занимает 15-е место. У «Балтики»
14 очков и восьмое место.
В следующем туре «Балтика»
сыграет с «Ротором», а «Факел» - с «Енисеем».
ФНЛ
9-й тур
Матч
Голы
Алхазов 81 (0:1 - пен.).
Место и дата
19 августа 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция
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