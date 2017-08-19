Антонио Конте: Мне никто не приставляет пистолета к виску и не говорит – побеждай или уходи

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед игрой второго тура АПЛ против «Тоттенхэма» рассказал о позитивном мышлении.

- Мне нравится мыслить позитивно, и в прошлом сезоне мы пошли по новому пути, трудному пути. Несмотря на то, что мы стали чемпионами в первом сезоне, и это было потрясающе, нам надо продолжать двигаться по этому пути дальше, раз уж мы его выбрали, чтобы развиваться и чтобы заложить прочный фундамент, позволить клубу быть всегда на первых строчках в таблице АПЛ, сражаться и побеждать в Лиге Чемпионов, потому что у «Челси» именно такие амбиции.

Но я повторяю: нам необходимо время, и нужно набраться терпения и работать. В данный момент есть люди, которые много работают, чтобы улучшить ситуацию, есть люди, которые стараются добиться лучшего для клуба, и болельщики должны быть счастливы. Иногда можно победить, но сбиться с пути и не прогрессировать, а иногда ты не побеждаешь, но становишься лучше.

Мне никто не приставляет пистолета к виску и не говорит – побеждай или уходи. Я могу пообещать только одно: работать, работать и работать, и пытаться сделать все, что могу, для этого клуба. И если мы сможем победить, я буду счастлив. Но иногда получается так, что ты побеждаешь, но ничего серьезного на будущее не строишь, - приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, лондонское дерби состоится 20 августа на поле стадиона «Уэмбли» и стартует в 18.00 по московскому времени.