«Спортинг» разгромил «Виторию Гимарайнш» в чемпионате Португалии, Фернандеш и Дост сделали дубль
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура
чемпионата Португалии между «Виторией Гимарайнш» и «Спортингом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Спортинга».
В составе победителей по два мяча забили Бас Дост и Бруну Фернандеш. Еще один гол в активе Адриена Силвы. На данный момент «Спортинг» с девятью очками лидирует в чемпионате Португалии. У «Витории» три очка и десятое место.
В следующем туре «Витория
Гимарайнш» сыграет с «Пасуш Феррейра», а «Спортинг» - с «Эшторилом».
Чемпионат Португалии
3-й тур
«Витория Гимарайнш» - «Спортинг»
- 0:5
Голы: Фернандеш, 3, 60,
Дост, 21, 23, Силва, 85
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