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«Спортинг» разгромил «Виторию Гимарайнш» в чемпионате Португалии, Фернандеш и Дост сделали дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Португалии между «Виторией Гимарайнш» и «Спортингом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Спортинга».

В составе победителей по два мяча забили Бас Дост и Бруну Фернандеш. Еще один гол в активе Адриена Силвы. На данный момент «Спортинг» с девятью очками лидирует в чемпионате Португалии. У «Витории» три очка и десятое место.

В следующем туре «Витория Гимарайнш» сыграет с «Пасуш Феррейра», а «Спортинг» - с «Эшторилом».

Чемпионат Португалии

3-й тур

«Витория Гимарайнш» - «Спортинг» - 0:5

Голы: Фернандеш, 3, 60, Дост, 21, 23, Силва, 85

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