Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин6 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В серии А впервые использовали видеоповтор

Эльвин Керимов
Комментарии

В матче чемпионата Италии впервые был использован видеоповтор. Это произошло в игре между «Ювентусом» и «Кальяри» (3:0).

На 36-й минуте матча «Ювентус» - «Кальяри» гости, уступая в счете, организовали атаку, которая завершилась фолом в штрафной площади. Но арбитр матча Фабио Мареска сначала назначил угловой, а после помощи видеоассистентов поменял свое решение и назначил 11-метровый. Любопытно, что Диего Фариас пенальти не реализовал.

Встреча завершилась крупной победой туринцев 3:0. За хозяев отличились Манджукич на 12-й минуте, Дибала на 45-й и Игуаин на 66-й.

Матч

Ювентус - Кальяри - 3:0 (2:0)

Голы

Манджукич 12 (1:0). Дибала 45 (2:0). Игуаин 66 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Ругани, Лихтштайнер, Пьянич, Куадрадо (Коста, 74), Маркизио (Хедира, 62), Игуаин (Матюиди, 71), Манджукич, Дибала

Кальяри: Капуано, Пизакане, Фараго, Барелла, Падоин (Гальвао, 63), Ионице, Фариас

Предупреждения:

Лихтштайнер, 77 - нет

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

19 августа 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Йоветич отказал «Ньюкаслу» ради перехода в «Севилью»По сообщению Football Italia, 27-летний полузащитник Стефан Йоветич хочет уйти из «Интера» и вернуться в испанскую «Севилью».«Ювентус» стартовал в чемпионате Италии с победы над «Кальяри»Матч первого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».Серия А. 1-й тур. «Ювентус» - «Кальяри», «Верона» - «Наполи» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого тура чемпионата Италии.Ренату Саншеш может стать игроком «Ювентуса»Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш может продолжить карьеру в итальянской серии А.Победы «Баварии», «Валенсии» и «Монако», переход Матюиди в «Ювентус» и бойкот фанатов «Краснодара». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.
Футбол
Голы Бенталеба и Коноплянки помогли «Шальке» обыграть «РБ Лейпциг»
Футбол
«Сток Сити» обыграл «Арсенал»
Футбол
Мануэл Фернандеш: Фото в раздевалке? Это не насмешка над «Спартаком»
Футбол
Массимо Каррера: Не думаю, что Самедов сделал это специально
все новости
Кальяри
Кальярикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости