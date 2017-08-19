В серии А впервые использовали видеоповтор

В матче чемпионата Италии впервые был использован видеоповтор. Это произошло в игре между «Ювентусом» и «Кальяри» (3:0).

На 36-й минуте матча «Ювентус» - «Кальяри» гости, уступая в счете, организовали атаку, которая завершилась фолом в штрафной площади. Но арбитр матча Фабио Мареска сначала назначил угловой, а после помощи видеоассистентов поменял свое решение и назначил 11-метровый. Любопытно, что Диего Фариас пенальти не реализовал.

Встреча завершилась крупной победой туринцев 3:0. За хозяев отличились Манджукич на 12-й минуте, Дибала на 45-й и Игуаин на 66-й.