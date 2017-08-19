В серии А впервые использовали видеоповтор
В матче чемпионата Италии
впервые был использован видеоповтор. Это произошло в игре между «Ювентусом» и «Кальяри»
(3:0).
На 36-й минуте матча «Ювентус» - «Кальяри» гости, уступая в счете,
организовали атаку, которая завершилась фолом в штрафной площади. Но арбитр
матча Фабио Мареска сначала назначил угловой, а после помощи видеоассистентов
поменял свое решение и назначил 11-метровый. Любопытно, что Диего Фариас
пенальти не реализовал.
Встреча завершилась крупной победой туринцев 3:0. За хозяев отличились Манджукич на 12-й минуте, Дибала на 45-й и Игуаин на 66-й.
Матч
Голы
Манджукич 12 (1:0). Дибала 45 (2:0). Игуаин 66 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Ругани, Лихтштайнер, Пьянич, Куадрадо (Коста, 74), Маркизио (Хедира, 62), Игуаин (Матюиди, 71), Манджукич, Дибала
Кальяри: Капуано, Пизакане, Фараго, Барелла, Падоин (Гальвао, 63), Ионице, Фариас
Предупреждения:
Лихтштайнер, 77 - нет
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
19 августа 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция