Курбан Бердыев: Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о победном матче с «Анжи» (6:0).

— В целом, неплохо провели первые 20-30 минут. Слава богу, что забили. Потом уже полегче стало.

— Жонатас забил сегодня два мяча, но слухи о его уходе есть. Как это прокомментируете?

— К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению, - приводит слова Бердыева пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре казанцы 26 августа сыграют дома с «Тосно».