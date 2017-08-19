Александр Бубнов: «Локомотив» и без подарка от Самедова лучше выглядел функционально
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив». Напомним, «Локомотив» победил со счетом 4:3.
«Удаление Самедова прямо перед перерывом коренным
образом повлияло на различность сценариев двух таймов. Хотя, справедливости
ради, стоит отметить, что счет 2:0 в пользу «Спартака»
не соответствовал логике игры, которую очень активно начал «Локомотив».
Так или иначе, не факт, что Юрий Семин пошел бы на столь
кардинальные перестановки в перерыве, останься команды в равных
составах. На деле же тактический рисунок разительно изменился,
А «Локомотив» и без этого подарка от Самедова лучше выглядел
функционально.
Если брать ход встречи в целом, то, как я и говорил
до начала, ее судьба решалась в средней линии. А она
на сегодняшний день оказалась у «Локомотива» сыграннее
и сильнее. «Спартак» забил три гола за счёт индивидуального
мастерства исполнителей, Промес вовсе отличился сам и отдал две
результативные передачи, но даже этого не хватило.
У «Локомотива» же все голы на счету полузащитников.
Реалии таковы, что
сегодня не «Спартак», а «Локомотив» навязывает «Зениту» конкуренцию
в золотой гонке. В плане сыгранности и организованности средней
линии команда Семина по итогам семи туров даст фору всем оппонентам
по РФПЛ. Красно-зеленые не обладают такими ресурсами, как,
к примеру, петербуржцы. Тем не менее «Локо» выиграл дерби
у «Спартака» и ЦСКА, и, на мой взгляд, вполне могут побороться
за место в зоне Лиги чемпионов, которая с этого сезона
расширилась до трех команд», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
В
первом тайме «Спартак» забил два мяча. Отличились Денис Глушаков и Луис
Адриано. В концовке первого тайма вторую желтую карточку получил Александр
Самедов, и «Спартак» остался в меньшинстве.
Во второй
половине «Локомотив» воспользовался численным преимуществом и отыгрался. Голы в
активе Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция