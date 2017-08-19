Александр Бубнов: «Локомотив» и без подарка от Самедова лучше выглядел функционально

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив». Напомним, «Локомотив» победил со счетом 4:3.

«Удаление Самедова прямо перед перерывом коренным образом повлияло на различность сценариев двух таймов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что счет 2:0 в пользу «Спартака» не соответствовал логике игры, которую очень активно начал «Локомотив». Так или иначе, не факт, что Юрий Семин пошел бы на столь кардинальные перестановки в перерыве, останься команды в равных составах. На деле же тактический рисунок разительно изменился, А «Локомотив» и без этого подарка от Самедова лучше выглядел функционально.



Если брать ход встречи в целом, то, как я и говорил до начала, ее судьба решалась в средней линии. А она на сегодняшний день оказалась у «Локомотива» сыграннее и сильнее. «Спартак» забил три гола за счёт индивидуального мастерства исполнителей, Промес вовсе отличился сам и отдал две результативные передачи, но даже этого не хватило. У «Локомотива» же все голы на счету полузащитников.

Реалии таковы, что сегодня не «Спартак», а «Локомотив» навязывает «Зениту» конкуренцию в золотой гонке. В плане сыгранности и организованности средней линии команда Семина по итогам семи туров даст фору всем оппонентам по РФПЛ. Красно-зеленые не обладают такими ресурсами, как, к примеру, петербуржцы. Тем не менее «Локо» выиграл дерби у «Спартака» и ЦСКА, и, на мой взгляд, вполне могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, которая с этого сезона расширилась до трех команд», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В первом тайме «Спартак» забил два мяча. Отличились Денис Глушаков и Луис Адриано. В концовке первого тайма вторую желтую карточку получил Александр Самедов, и «Спартак» остался в меньшинстве.