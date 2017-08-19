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Александр Бубнов: «Локомотив» и без подарка от Самедова лучше выглядел функционально

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив». Напомним, «Локомотив» победил со счетом 4:3.

«Удаление Самедова прямо перед перерывом коренным образом повлияло на различность сценариев двух таймов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что счет 2:0 в пользу «Спартака» не соответствовал логике игры, которую очень активно начал «Локомотив». Так или иначе, не факт, что Юрий Семин пошел бы на столь кардинальные перестановки в перерыве, останься команды в равных составах. На деле же тактический рисунок разительно изменился, А «Локомотив» и без этого подарка от Самедова лучше выглядел функционально.

Если брать ход встречи в целом, то, как я и говорил до начала, ее судьба решалась в средней линии. А она на сегодняшний день оказалась у «Локомотива» сыграннее и сильнее. «Спартак» забил три гола за счёт индивидуального мастерства исполнителей, Промес вовсе отличился сам и отдал две результативные передачи, но даже этого не хватило. У «Локомотива» же все голы на счету полузащитников. 

Реалии таковы, что сегодня не «Спартак», а «Локомотив» навязывает «Зениту» конкуренцию в золотой гонке. В плане сыгранности и организованности средней линии команда Семина по итогам семи туров даст фору всем оппонентам по РФПЛ. Красно-зеленые не обладают такими ресурсами, как, к примеру, петербуржцы. Тем не менее «Локо» выиграл дерби у «Спартака» и ЦСКА, и, на мой взгляд, вполне могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, которая с этого сезона расширилась до трех команд», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В первом тайме «Спартак» забил два мяча. Отличились Денис Глушаков и Луис Адриано. В концовке первого тайма вторую желтую карточку получил Александр Самедов, и «Спартак» остался в меньшинстве.

Во второй половине «Локомотив» воспользовался численным преимуществом и отыгрался. Голы в активе Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. А затем забил еще и Александр Коломейцев, после чего закрепил преимущество гостей Мануэл Фернандеш. Красно-белые успели отыграть один мяч благодаря голу Квинси Промеса.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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