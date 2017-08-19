Вадим Скрипченко: Я хочу принести извинения болельщикам «Анжи» за игру

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко извинился перед болельщиками после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:6).

— Я хочу принести извинения болельщикам за игру. Мне не удалось придать тот импульс, который они ждали. Будем работать, чтобы исправить ситуацию, — цитирует Скрипченко пресс-служба «Анжи».

«Я хочу принести извинения болельщикам за игру.Мне не удалось придать тот импульс,который они ждали.Будем работать,чтобы исправить ситуацию» pic.twitter.com/YjpIDCPL9p — ФК «Анжи» (@fc_anji) 19 августа 2017 г.

Добавим, что после этой игры «Анжи» имеет в активе три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре казанцы 25 августа «Анжи» примет на своем поле «Уфу».