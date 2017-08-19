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Вадим Скрипченко: Я хочу принести извинения болельщикам «Анжи» за игру

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко извинился перед болельщиками после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:6).

— Я хочу принести извинения болельщикам за игру. Мне не удалось придать тот импульс, который они ждали. Будем работать, чтобы исправить ситуацию, — цитирует Скрипченко пресс-служба «Анжи».

Добавим, что после этой игры  «Анжи» имеет в активе три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре казанцы 25 августа «Анжи» примет на своем поле «Уфу».

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