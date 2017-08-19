Ральф Ферманн: Сегодня «Шальке» показал отличную готовность
Голкипер «Шальке» Ральф
Ферманн поделился впечатлениями после матча против «РБ Лейпциг» в первом туре
чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Сегодня вся команда показала превосходную готовность, поэтому мы заслужили эту победу. Каждый из нас отдал на поле последние силы. Мы часто тренируем с Набилем (Бенталебом) одиннадцатиметровые и большинство ударов он реализует. Поэтому после гола он побежал ко мне», - цитирует Ферманна официальная группа «Шальке» ВКонтакте.
В составе победителей отличились Набиль Бенталеб (с пенальти) и Евгений Коноплянка. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» - с «Фрайбургом».
Матч
Шальке 04 - РБ Лейпциг - 2:0 (1:0)
Голы
Бенталеб 43 (1:0 - пен.). Коноплянка 73 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Горецка, Калигиури, Коноплянка (Майер, 89), Керер, Бенталеб, Ди Санто (Реесе, 62)
РБ Лейпциг: Гулаши, Юпамекано, Клостерманн, Халстенберг (Форсберг, 46), Орбан, Ильзанкер, Кейта, K. Laimer (Огюстен, 76), Поульсен (Bruma, 75), Забитцер, Вернер
Предупреждения:
Маккени, 86; Бенталеб, 90 - Халстенберг, 34; Кейта, 47
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
19 августа 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция