Ральф Ферманн: Сегодня «Шальке» показал отличную готовность

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн поделился впечатлениями после матча против «РБ Лейпциг» в первом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Сегодня вся команда показала превосходную готовность, поэтому мы заслужили эту победу. Каждый из нас отдал на поле последние силы. Мы часто тренируем с Набилем (Бенталебом) одиннадцатиметровые и большинство ударов он реализует. Поэтому после гола он побежал ко мне», - цитирует Ферманна официальная группа «Шальке» ВКонтакте.

В составе победителей отличились Набиль Бенталеб (с пенальти) и Евгений Коноплянка. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» - с «Фрайбургом».