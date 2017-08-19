«Ницца» обыграла «Генгам»

Матч третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ниццы».

В составе победителей отличились Алассан Плеа и Реми Вальтер. «Ницца» набрала три очка и занимает 12-е место. У «Генгама» 15-я позиция при таком же количестве очков.

В следующем туре «Ницца» сыграет с «Амьеном», а «Генгам» - со «Страсбуром».

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур