«Ницца» обыграла «Генгам»
Матч третьего тура
чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ниццы».
В составе победителей
отличились Алассан Плеа и Реми Вальтер. «Ницца» набрала три очка и занимает
12-е место. У «Генгама» 15-я позиция при таком же количестве очков.
В следующем туре «Ницца»
сыграет с «Амьеном», а «Генгам» - со «Страсбуром».
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур
Матч
Голы
Плеа 45 (1:0). Вальтер 48 (2:0).
Состав
Ницца: Кардинале, Данте, Ле Маршан, Суке, Жалле, Снейдер (Срарфи, 85), Тамез (Козьелло, 72), Лусамба, Сери, Вальтер, Плеа (Балотелли, 65)
Генгам: Юнссон, Сорбон, Кербра, Икоко, Ребошу, Камара (Тюрам, 57), Фири, Дидо (Диалло, 76), Блас, Део (Коко, 57), Бриан
Предупреждения:
Данте, 74; Жалле, 83 - Дидо, 68; Икоко, 80
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
19 августа 21:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция