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«Ницца» обыграла «Генгам»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ниццы».

В составе победителей отличились Алассан Плеа и Реми Вальтер. «Ницца» набрала три очка и занимает 12-е место. У «Генгама» 15-я позиция при таком же количестве очков.

В следующем туре «Ницца» сыграет с «Амьеном», а «Генгам» - со «Страсбуром».

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур 

Матч

Ницца - Генгам - 2:0 (1:0)

Голы

Плеа 45 (1:0). Вальтер 48 (2:0).

Состав

Ницца: Кардинале, Данте, Ле Маршан, Суке, Жалле, Снейдер (Срарфи, 85), Тамез (Козьелло, 72), Лусамба, Сери, Вальтер, Плеа (Балотелли, 65)

Генгам: Юнссон, Сорбон, Кербра, Икоко, Ребошу, Камара (Тюрам, 57), Фири, Дидо (Диалло, 76), Блас, Део (Коко, 57), Бриан

Предупреждения:

Данте, 74; Жалле, 83 - Дидо, 68; Икоко, 80

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

19 августа 21:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция


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