Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин6 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рагнар Сигурдссон: Таким результатом в дебюте, конечно, доволен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон рассказал, что восстановился после травмы и готов помочь казанской команде в ближайших играх.

- К сожалению, в один из первых дней в Казани я получил травму, поэтому не смог сразу помочь команде. Сейчас чувствую себя отлично и готов играть. Таким результатом в дебюте, конечно, доволен. Очень рад такой победе «Рубина».

После смены главного тренера от «Анжи» можно было ожидать чего угодно, но сегодня мы не дали сопернику много шансов. У нас многое получалось, - передает слова Сигурдссона «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу «Рубин» разгромил на своем поле «Анжи» со счетом 6:0. Сигурдссон дебютировал в этом матче, выйдя на замену на 72-й минуте.

Матч

Рубин - Анжи - 6:0 (3:0)

Голы

Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)

Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев

Предупреждения:

Бауэр, 60 - Багаев, 10

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: «Локомотив» попросту поймал волну удачиРоссийский комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (3:4).Новый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеНовый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеВ последние годы спартаковцы уже приучили всех к тому, что регулярно выдают всевозможные клубные «достижения» со знаком «минус».«Рубин» одержал самую крупную победу в премьер-лигеПобеда над «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 6:0 стала самой крупной для «Рубина» за все время выступления в премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.Фантасмагория и душный Азмун. «Рубин» уничтожил «Анжи»Фантасмагория и душный Азмун. «Рубин» уничтожил «Анжи»«Рубин» дома порадовал своих болельщиков и впервые за очень долгое время добился разгромной победы аж с шестью голами, и даже ни разу не проВадим Скрипченко: Я хочу принести извинения болельщикам «Анжи» за игруГлавный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко извинился перед болельщиками после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:6).
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам»
Футбол
Вадим Скрипченко: Я хочу принести извинения болельщикам «Анжи» за игру
Футбол
Александр Бубнов: «Локомотив» и без подарка от Самедова лучше выглядел функционально
Футбол
Курбан Бердыев: Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Рагнар Сигурдссон
Рагнар Сигурдссонвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости