Рагнар Сигурдссон: Таким результатом в дебюте, конечно, доволен

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон рассказал, что восстановился после травмы и готов помочь казанской команде в ближайших играх.

- К сожалению, в один из первых дней в Казани я получил травму, поэтому не смог сразу помочь команде. Сейчас чувствую себя отлично и готов играть. Таким результатом в дебюте, конечно, доволен. Очень рад такой победе «Рубина».

После смены главного тренера от «Анжи» можно было ожидать чего угодно, но сегодня мы не дали сопернику много шансов. У нас многое получалось, - передает слова Сигурдссона «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу «Рубин» разгромил на своем поле «Анжи» со счетом 6:0. Сигурдссон дебютировал в этом матче, выйдя на замену на 72-й минуте.