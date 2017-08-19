Рагнар Сигурдссон: Таким результатом в дебюте, конечно, доволен
Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон рассказал, что восстановился после травмы и готов помочь казанской команде в ближайших играх.
- К сожалению, в один из первых дней в Казани я получил травму, поэтому не смог сразу помочь команде. Сейчас чувствую себя отлично и готов играть. Таким результатом в дебюте, конечно, доволен. Очень рад такой победе «Рубина».
После смены главного тренера от «Анжи» можно было ожидать чего угодно, но сегодня мы не дали сопернику много шансов. У нас многое получалось, - передает слова Сигурдссона «Р-Спорт».
Напомним, что в субботу «Рубин» разгромил на своем поле «Анжи» со счетом 6:0. Сигурдссон дебютировал в этом матче, выйдя на замену на 72-й минуте.
Матч
Голы
Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)
Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция