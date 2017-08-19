Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин6 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Жирона» и «Атлетико» сыграли вничью, Гризманн был удален с поля, получив карточку за симуляцию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата между «Жироной» и «Атлетико» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе победителей дубль сделал Кристиан Стуани. После этого у гостей был удален Антуан Гризманн, который получил две желтые карточки по итогам одного игрового эпизода: первую за симуляцию, а вторую – за споры с арбитром по поводу этого решения. Отметим, что Гризманн был удален впервые за 253 матча чемпионата Испании, в которых он играл.

«Атлетико» после удаления француза сумел  отыграться. Первый гол в активе Анхеля Корреа, второй забил Хосе Хименес.

В следующем туре «Жирона» сыграет с «Малагой», а «Атлетико» - с «Лас-Пальмасом».

Чемпионат Испании. Примера

1-й тур

Матч

Жирона - Атлетико - 2:2 (2:0)

Голы

Стуани 22 (1:0). Стуани 25 (2:0). Корреа 78 (2:1). Хименес 85 (2:2).

Состав

Жирона: Ираисос, Маффео, Алькала, Эспиноза, Муньеса, Гранель, Понсе, Португес (Кайоде, 84), Борха, Стуани, Адай (Планьяс, 71)

Атлетико: Облак, Хуанфран (Корреа, 58), Эрнандес Л., Савич, Хименес, Сауль, Габи (Гайтан, 69), Коке, Карраско, Гризманн, Торрес (Вьетто, 73)

Предупреждения:

Стуани, 45; Понсе, 90 - Карраско, 28; Сауль, 50; Эрнандес Л., 61; Гризманн, 67

Удаления:

нет - Гризманн, 67

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

19 августа 21:15, Монтиливи, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» и «Атлетико» согласовали сумму отступных за Диего Косту«Атлетико» и «Челси» достигли договоренности по сумме трансфера за переход нападающего лондонцев Диего Косты. Об этом сообщают испанские СМИ.Примера. 1-й тур. «Сельта» уступила «Реал Сосьедаду», «Жирона» и «Атлетико» сыграли вничью и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Йоветич отказал «Ньюкаслу» ради перехода в «Севилью»По сообщению Football Italia, 27-летний полузащитник Стефан Йоветич хочет уйти из «Интера» и вернуться в испанскую «Севилью».«Сельта» уступила «Реал Сосьедаду»Матч первого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».«Барселона» готова отдать «Ницце» 30 миллионов евро за Сери«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Жана-Мишеля Сери. Об этом сообщают испанские СМИ.
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам»
Футбол
Вадим Скрипченко: Я хочу принести извинения болельщикам «Анжи» за игру
Футбол
Александр Бубнов: «Локомотив» и без подарка от Самедова лучше выглядел функционально
Футбол
Курбан Бердыев: Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Жирона
Жиронакалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости