«Жирона» и «Атлетико» сыграли вничью, Гризманн был удален с поля, получив карточку за симуляцию

Матч первого тура чемпионата между «Жироной» и «Атлетико» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе победителей дубль сделал Кристиан Стуани. После этого у гостей был удален Антуан Гризманн, который получил две желтые карточки по итогам одного игрового эпизода: первую за симуляцию, а вторую – за споры с арбитром по поводу этого решения. Отметим, что Гризманн был удален впервые за 253 матча чемпионата Испании, в которых он играл.

«Атлетико» после удаления француза сумел отыграться. Первый гол в активе Анхеля Корреа, второй забил Хосе Хименес.

В следующем туре «Жирона» сыграет с «Малагой», а «Атлетико» - с «Лас-Пальмасом».

Чемпионат Испании. Примера

1-й тур