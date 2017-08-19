«Жирона» и «Атлетико» сыграли вничью, Гризманн был удален с поля, получив карточку за симуляцию
Матч первого тура
чемпионата между «Жироной» и «Атлетико» завершился вничью. Итоговый счет матча –
2:2.
В составе победителей
дубль сделал Кристиан Стуани. После этого у гостей был удален Антуан Гризманн,
который получил две желтые карточки по итогам одного игрового эпизода: первую
за симуляцию, а вторую – за споры с арбитром по поводу этого решения. Отметим, что Гризманн был удален впервые за 253 матча чемпионата Испании, в которых он играл.
«Атлетико» после удаления
француза сумел отыграться. Первый гол в
активе Анхеля Корреа, второй забил Хосе Хименес.
В следующем туре «Жирона»
сыграет с «Малагой», а «Атлетико» - с «Лас-Пальмасом».
Чемпионат Испании. Примера
1-й тур
Матч
Голы
Стуани 22 (1:0). Стуани 25 (2:0). Корреа 78 (2:1). Хименес 85 (2:2).
Состав
Жирона: Ираисос, Маффео, Алькала, Эспиноза, Муньеса, Гранель, Понсе, Португес (Кайоде, 84), Борха, Стуани, Адай (Планьяс, 71)
Атлетико: Облак, Хуанфран (Корреа, 58), Эрнандес Л., Савич, Хименес, Сауль, Габи (Гайтан, 69), Коке, Карраско, Гризманн, Торрес (Вьетто, 73)
Предупреждения:
Стуани, 45; Понсе, 90 - Карраско, 28; Сауль, 50; Эрнандес Л., 61; Гризманн, 67
Удаления:
нет - Гризманн, 67
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
19 августа 21:15, Монтиливи, Онлайн-трансляция