Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин6 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин» одержал самую крупную победу в премьер-лиге

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Победа над «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 6:0 стала самой крупной для «Рубина» за все время выступления в премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Как отмечается, до этого самыми крупными в РФПЛ были победы «Рубина» над «Ростовом» в 2003 году, над «Москвой» в 2006-м, над «Сатурном» в 2009-м и над «Мордовией» в 2014-м. Все эти матчи завершились со счетом 5:0.

Самые крупные победы «Рубина» в чемпионатах страны – 7:0 над ЭВМ (Рузаевка) в 1991 году и «Индустрией» (Боровск) в 1996-м.

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.  В следующем туре казанцы 26 августа сыграют дома с «Тосно».

Матч

Рубин - Анжи - 6:0 (3:0)

Голы

Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)

Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев

Предупреждения:

Бауэр, 60 - Багаев, 10

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: «Локомотив» попросту поймал волну удачиРоссийский комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (3:4).Новый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеНовый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеВ последние годы спартаковцы уже приучили всех к тому, что регулярно выдают всевозможные клубные «достижения» со знаком «минус».Рагнар Сигурдссон: Таким результатом в дебюте, конечно, доволенЗащитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон рассказал, что восстановился после травмы и готов помочь казанской команде в ближайших играх.Фантасмагория и душный Азмун. «Рубин» уничтожил «Анжи»Фантасмагория и душный Азмун. «Рубин» уничтожил «Анжи»«Рубин» дома порадовал своих болельщиков и впервые за очень долгое время добился разгромной победы аж с шестью голами, и даже ни разу не проВадим Скрипченко: Я хочу принести извинения болельщикам «Анжи» за игруГлавный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко извинился перед болельщиками после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:6).
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам»
Футбол
Вадим Скрипченко: Я хочу принести извинения болельщикам «Анжи» за игру
Футбол
Александр Бубнов: «Локомотив» и без подарка от Самедова лучше выглядел функционально
Футбол
Курбан Бердыев: Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости