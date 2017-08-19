«Рубин» одержал самую крупную победу в премьер-лиге

Победа над «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 6:0 стала самой крупной для «Рубина» за все время выступления в премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Как отмечается, до этого самыми крупными в РФПЛ были победы «Рубина» над «Ростовом» в 2003 году, над «Москвой» в 2006-м, над «Сатурном» в 2009-м и над «Мордовией» в 2014-м. Все эти матчи завершились со счетом 5:0.

Самые крупные победы «Рубина» в чемпионатах страны – 7:0 над ЭВМ (Рузаевка) в 1991 году и «Индустрией» (Боровск) в 1996-м.

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре казанцы 26 августа сыграют дома с «Тосно».