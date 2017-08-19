«Рубин» одержал самую крупную победу в премьер-лиге
Победа над «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 6:0 стала самой крупной для «Рубина» за все время выступления в премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.
Как отмечается, до этого самыми крупными в РФПЛ были победы «Рубина» над «Ростовом» в 2003 году, над «Москвой» в 2006-м, над «Сатурном» в 2009-м и над «Мордовией» в 2014-м. Все эти матчи завершились со счетом 5:0.
Самые крупные победы «Рубина» в чемпионатах страны – 7:0 над ЭВМ (Рузаевка) в 1991 году и «Индустрией» (Боровск) в 1996-м.
Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре казанцы 26 августа сыграют дома с «Тосно».
Матч
Голы
Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)
Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция