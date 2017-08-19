«Челси» и «Атлетико» согласовали сумму отступных за Диего Косту

«Атлетико» и «Челси» достигли договоренности по сумме трансфера за переход нападающего лондонцев Диего Косты. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS со ссылкой на передачу Radio Estadio на радио Onda Cero, «Атлетико» заплатит 45 миллионов евро. Еще 10 миллионов они могут доплатить в виде бонусов за выступления игрока.

Впрочем, «Атлетико» не будет платить эту сумму, пока игрока не решит свои вопросы с «Челси». Ранее форвард отказался вернуться в расположение команды из Бразилии, мотивируя это «недостатком уважения» со стороны клуба. На данный момент он накопил уже 300 000 фунтов штрафа, с чем он не согласен. «Атлетико» будет ждать, пока этот вопрос будет улажен.

Также отмечается, что Коста согласен на переход, хоть и не сможет играть за «Атлетико» до января, когда закончится срок запрета для клуба регистрировать новых игроков.

В прошедшем сезоне 28-летний Диего Коста провел 42 матча за «Челси» и забил 22 мяча при восьми голевых передачах.