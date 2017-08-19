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Василий Уткин: «Локомотив» попросту поймал волну удачи

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Российский комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (3:4).

- Симуляция Самедова была. Удаление по делу. Ни та, ни другая команда не обладает системной игрой. «Локомотив» попросту поймал волну удачи, - цитирует Уткина «Спорт FM».

В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» - с «Уралом».

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