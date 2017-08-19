«Наполи» обыграл «Верону» в первом туре чемпионата Италии

Матч первого тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

В составе победителей отличились Аркадиуш Милик и Фаузи Гулам, еще один мяч в собственные ворота отправил Самюэль Супрайнен. У «Вероны» с пенальти забил Джампаоло Паццини. Отметим, что на 83-й минуте у гостей был удален Элсьенд Хюсай.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Аталантой», а «Верона» - с «Кротоне».

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур