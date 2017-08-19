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«Наполи» обыграл «Верону» в первом туре чемпионата Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

В составе победителей отличились Аркадиуш Милик и Фаузи Гулам, еще один мяч в собственные ворота отправил Самюэль Супрайнен. У «Вероны» с пенальти забил Джампаоло Паццини. Отметим, что на 83-й минуте у гостей был удален Элсьенд Хюсай.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Аталантой», а «Верона» - с «Кротоне».

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

Матч

Верона - Наполи - 1:3 (0:2)

Голы

Супрайен 32 (0:1 - автогол). Милик 39 (0:2). Гулам 62 (0:3). Паццини 83 (1:3 - пен.).

Состав

Верона: Nicolas Andrade, Супрайен, Ромуло, Цаканьи (Фарес, 64)

Наполи: Рейна, Гулам, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Диавара, Гамшик (Аллан, 66), Зелински, Кальехон (Джаккерини, 73), Милик (Мертенс, 61), Инсинье

Предупреждения:

Орто, 75; Ромуло, 90 - Хюсай, 52; Джаккерини, 90

Удаления:

нет - Хюсай, 83

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

19 августа 21:45, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция


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