«Наполи» обыграл «Верону» в первом туре чемпионата Италии
Матч первого тура
чемпионата Италии между «Вероной» и «Наполи» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».
В составе победителей отличились
Аркадиуш Милик и Фаузи Гулам, еще один мяч в собственные ворота отправил
Самюэль Супрайнен. У «Вероны» с пенальти забил Джампаоло Паццини. Отметим, что
на 83-й минуте у гостей был удален Элсьенд Хюсай.
В следующем туре «Наполи»
сыграет с «Аталантой», а «Верона» - с «Кротоне».
Чемпионат Италии. Серия А
1-й тур
Матч
Голы
Супрайен 32 (0:1 - автогол). Милик 39 (0:2). Гулам 62 (0:3). Паццини 83 (1:3 - пен.).
Состав
Верона: Nicolas Andrade, Супрайен, Ромуло, Цаканьи (Фарес, 64)
Наполи: Рейна, Гулам, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Диавара, Гамшик (Аллан, 66), Зелински, Кальехон (Джаккерини, 73), Милик (Мертенс, 61), Инсинье
Предупреждения:
Орто, 75; Ромуло, 90 - Хюсай, 52; Джаккерини, 90
Удаления:
нет - Хюсай, 83
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
19 августа 21:45, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция