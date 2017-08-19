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Борис Майоров: «Салават» с Вестерлундом сыграет мощнее, чем в прошлом сезоне

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о силе «Салавата Юлаева» в связи с переменами в его тренерском штабе.

- Во главе с финским специалистом Эрккой Встерлундом «Салават Юлаев» будет биться за участие в финале Кубка Гагарина до последнего, - считает Борис Майоров. - Финский специалист много чего выиграл за свою карьеру. Хорошо себя показал. И я уверен, что под его началом уфимцы будут играть мощнее, чем в прошлом году.

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