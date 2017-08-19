Александр Бубнов: С той игрой, что есть, в Лиге чемпионов у «Спартака» нет шансов

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Спартака» в текущем чемпионате России.

- Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять?

«Спартак» сейчас функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне. Поэтому чемпионская модель игры и не работает.

Да, «Спартак» шел к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?! – передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что после семи туров РФПЛ «Спартак» набрал восемь очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.