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Александр Бубнов: С той игрой, что есть, в Лиге чемпионов у «Спартака» нет шансов

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Спартака» в текущем чемпионате России.

- Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять?

«Спартак» сейчас функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне. Поэтому чемпионская модель игры и не работает.

Да, «Спартак» шел к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?! – передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что после семи туров РФПЛ «Спартак» набрал восемь очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

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