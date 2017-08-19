Доменико Тедеско: Сегодня мы увидели много наработок, которые тренировали во время предсезонной подготовки «Шальке»
Главный тренер «Шальке» Доменико
Тедеско поделился впечатлениями после матча против «РБ Лейпциг» в первом туре
чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Сегодня мы увидели много
наработок, которые тренировали во время предсезонной подготовки. Мы заслуженно
победили. До перерыва «Лейпциг»
активно действовал, но мы оказали достойное сопротивление ему.
Команда сегодня отлично играла в пас и двигалась по полю. За счет этого нам удалось заработать три очка. Такой игры мы будем придерживаться и дальше.
Эта победа - не только заслуга
игроков стартового состава, но и тех, кто выходил на замену или не принимал
участия в игре. Хеведес
был очень эмоционален и вовлечен в игру. Ему не нужна для этого капитанская повязка»,
- цитирует Тедеско официальная группа «Шальке» ВКонтакте.
В составе победителей отличились Набиль Бенталеб (с пенальти) и Евгений Коноплянка. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» - с «Фрайбургом».
Матч
Шальке 04 - РБ Лейпциг - 2:0 (1:0)
Голы
Бенталеб 43 (1:0 - пен.). Коноплянка 73 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Горецка, Калигиури, Коноплянка (Майер, 89), Керер, Бенталеб, Ди Санто (Реесе, 62)
РБ Лейпциг: Гулаши, Юпамекано, Клостерманн, Халстенберг (Форсберг, 46), Орбан, Ильзанкер, Кейта, K. Laimer (Огюстен, 76), Поульсен (Bruma, 75), Забитцер, Вернер
Предупреждения:
Маккени, 86; Бенталеб, 90 - Халстенберг, 34; Кейта, 47
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
19 августа 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция