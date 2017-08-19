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Доменико Тедеско: Сегодня мы увидели много наработок, которые тренировали во время предсезонной подготовки «Шальке»

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча против «РБ Лейпциг» в первом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Сегодня мы увидели много наработок, которые тренировали во время предсезонной подготовки. Мы заслуженно победили. До перерыва «Лейпциг» активно действовал, но мы оказали достойное сопротивление ему.

Команда сегодня отлично играла в пас и двигалась по полю. За счет этого нам удалось заработать три очка. Такой игры мы будем придерживаться и дальше.

Эта победа - не только заслуга игроков стартового состава, но и тех, кто выходил на замену или не принимал участия в игре. Хеведес был очень эмоционален и вовлечен в игру. Ему не нужна для этого капитанская повязка», - цитирует Тедеско официальная группа «Шальке» ВКонтакте.

В составе победителей отличились Набиль Бенталеб (с пенальти) и Евгений Коноплянка. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» - с «Фрайбургом».

Матч

Шальке 04 - РБ Лейпциг - 2:0 (1:0)

Голы

Бенталеб 43 (1:0 - пен.). Коноплянка 73 (2:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Горецка, Калигиури, Коноплянка (Майер, 89), Керер, Бенталеб, Ди Санто (Реесе, 62)

РБ Лейпциг: Гулаши, Юпамекано, Клостерманн, Халстенберг (Форсберг, 46), Орбан, Ильзанкер, Кейта, K. Laimer (Огюстен, 76), Поульсен (Bruma, 75), Забитцер, Вернер

Предупреждения:

Маккени, 86; Бенталеб, 90 - Халстенберг, 34; Кейта, 47

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

19 августа 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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