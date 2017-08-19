Доменико Тедеско: Сегодня мы увидели много наработок, которые тренировали во время предсезонной подготовки «Шальке»

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча против «РБ Лейпциг» в первом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Сегодня мы увидели много наработок, которые тренировали во время предсезонной подготовки. Мы заслуженно победили. До перерыва «Лейпциг» активно действовал, но мы оказали достойное сопротивление ему.

Команда сегодня отлично играла в пас и двигалась по полю. За счет этого нам удалось заработать три очка. Такой игры мы будем придерживаться и дальше.

Эта победа - не только заслуга игроков стартового состава, но и тех, кто выходил на замену или не принимал участия в игре. Хеведес был очень эмоционален и вовлечен в игру. Ему не нужна для этого капитанская повязка», - цитирует Тедеско официальная группа «Шальке» ВКонтакте.



В составе победителей отличились Набиль Бенталеб (с пенальти) и Евгений Коноплянка. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» - с «Фрайбургом».