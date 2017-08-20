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Сергей Кирсанов: Игра тяжело нам далась, ребята подустали

Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал ничью с «Олипийцем» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.

«Мы предполагали, что игра будет такой, потому что сопернику были нужны очки после четырех поражений подряд. «Олимпиец» - мощная команда, в которой много высокорослых игроков. Предполагали, что будет много верховых передач в нашу штрафную, борьбы, подборов...

По нашей команде было видно, что ребята с первых минут были выхолощены: много эмоций ушло на 4 победы, где-то не восстановились, а ещё - скамейка укоротилась в связи с травмами Житнева, Дегтярева и Гладышева: некем было усилить атаку, поэтому упустили инициативу.

Ребята подустали, в большей степени эмоционально. Игра тяжело нам далась. На кубковый матч поедет группа ребят, которые мало играли и не играли вообще, потому что преступлением будет везти основной состав в Тюмень: самое главное - восстановить ребят до игры с «Крыльями Советов» и подготовить команду к матчам в Самаре и с «Томью», - приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири».

Матч

Сибирь - Олимпиец - 1:1 (1:0)

Голы

Магаль 37 (1:0). Хайруллов 88 (1:1).

Место и дата

19 августа 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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