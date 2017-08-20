Сергей Кирсанов: Игра тяжело нам далась, ребята подустали
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал
ничью с «Олипийцем» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.
«Мы предполагали, что игра будет такой, потому что сопернику
были нужны очки после четырех поражений подряд. «Олимпиец» - мощная
команда, в которой много высокорослых игроков. Предполагали, что будет много
верховых передач в нашу штрафную, борьбы, подборов...
По нашей команде было видно, что ребята с первых минут были
выхолощены: много эмоций ушло на 4 победы, где-то не восстановились, а ещё -
скамейка укоротилась в связи с травмами Житнева, Дегтярева и Гладышева: некем
было усилить атаку, поэтому упустили инициативу.
Ребята подустали, в большей степени эмоционально. Игра тяжело нам далась. На кубковый матч поедет группа ребят, которые мало играли и не играли вообще, потому что преступлением будет везти основной состав в Тюмень: самое главное - восстановить ребят до игры с «Крыльями Советов» и подготовить команду к матчам в Самаре и с «Томью», - приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири».