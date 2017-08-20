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Николай Писарев: Психологически было непросто, так что ничья на выезде – положительный результат

Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев прокомментировал ничью с «Сибирью» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.

– Мы приехали в Новосибирск после четырех подряд поражений, - приводит слова Писарева официальный сайт «Сибири». - Психологически было непросто, так что ничья на выезде с командой из верхней части таблицы для нас - положительный результат.

– В чем причина четырех поражений подряд?
– Стартовали мы неплохо и, наверное, слишком в себя поверили. Первые матчи мы играли так, как и должна играть команда, только вышедшая в ФНЛ и не претендует на первые места. Наверное, надо было так и продолжать, но мы стали играть первым номером и два поражения из четырех - следствие наших попыток стать фаворитами. В этой лиге для меня, как тренера, и для моих футболистов это первый опыт. Здесь все ждут ошибок соперника и тот, кто более дисциплинирован и концентрирован, тот и выигрывает.

– Сегодняшняя игра это подтвердила?
– Две команды ждали ошибок друг друга. «Сибирь» в начале матча отдала нам мяч и инициативу, и мы создали два момента - попали в штангу и перекладину. Мы гнули свою линию и, наверное, закономерно сравняли счет, заслужив этот гол.

Матч

Сибирь - Олимпиец - 1:1 (1:0)

Голы

Магаль 37 (1:0). Хайруллов 88 (1:1).

Место и дата

19 августа 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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