Николай Писарев: Психологически было непросто, так что ничья на выезде – положительный результат

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев прокомментировал ничью с «Сибирью» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.

– Мы приехали в Новосибирск после четырех подряд поражений, - приводит слова Писарева официальный сайт «Сибири». - Психологически было непросто, так что ничья на выезде с командой из верхней части таблицы для нас - положительный результат.

– В чем причина четырех поражений подряд?

– Стартовали мы неплохо и, наверное, слишком в себя поверили. Первые матчи мы играли так, как и должна играть команда, только вышедшая в ФНЛ и не претендует на первые места. Наверное, надо было так и продолжать, но мы стали играть первым номером и два поражения из четырех - следствие наших попыток стать фаворитами. В этой лиге для меня, как тренера, и для моих футболистов это первый опыт. Здесь все ждут ошибок соперника и тот, кто более дисциплинирован и концентрирован, тот и выигрывает.

– Сегодняшняя игра это подтвердила?

– Две команды ждали ошибок друг друга. «Сибирь» в начале матча отдала нам мяч и инициативу, и мы создали два момента - попали в штангу и перекладину. Мы гнули свою линию и, наверное, закономерно сравняли счет, заслужив этот гол.