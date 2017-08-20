Жозе Моуринью: В этом сезоне у нас должна быть команда, способная сделать нечто особенное

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Суонси» (4:0) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Вторая победа со счетом 4:0? Команда уверена в своих силах. В обоих матчах к перерыву мы выигрывали 1:0, мы не начинали второй тайм с намерением непременно только не пропустить, чтобы выиграть.

Мы старались контролировать игру, владеть мячом и создавать моменты и нам в обоих матчах это удалось. Игроки, которые вышли на поле со скамейки хорошо справились со своей задачей.

Мне легко принимать решения, легко вносить коррективы в игру. Игроки делают работу тренера лучше, я благодарю их за потрясающее отношение к делу, даже тех, кто не попадает в состав, потому что мы знаем, что в этом сезоне у нас должна быть команда, способная сделать нечто особенное», - заявил Моуринью на послематчевой пресс-конференции.