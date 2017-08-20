Жозе Моуринью: В этом сезоне у нас должна быть команда, способная сделать нечто особенное
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился
впечатлениями от победы над «Суонси» (4:0) в матче второго тура чемпионата
Англии.
«Вторая победа со счетом 4:0? Команда уверена в своих силах.
В обоих матчах к перерыву мы выигрывали 1:0, мы не начинали второй тайм с
намерением непременно только не пропустить, чтобы выиграть.
Мы старались контролировать игру, владеть мячом и создавать
моменты и нам в обоих матчах это удалось. Игроки, которые вышли на поле со
скамейки хорошо справились со своей задачей.
Мне легко принимать решения, легко вносить коррективы в игру. Игроки делают работу тренера лучше, я благодарю их за потрясающее отношение к делу, даже тех, кто не попадает в состав, потому что мы знаем, что в этом сезоне у нас должна быть команда, способная сделать нечто особенное», - заявил Моуринью на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)
Голы
Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция