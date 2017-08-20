Арсен Венгер: Сложно принять это поражение
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер
прокомментировал поражение от «Сток Сити» (0:1) в матче второго тура чемпионата
Англии.
«Сложно принять это поражение. У нас были моменты – мы должны
были комфортно побеждать.
Нам не повезло. Мы вроде забили гол с игры, он не был
засчитан из-за офсайда, которого не было. Обидно, что соперник застал нас
врасплох своим голом. В оборонительном плане нам нет оправданий. Мы дали им
забить легкий гол.
Нам не хватало
маневренности. Мы старались, но не смогли забить. Очень обидно вот так
проиграть. Неприятно проигрывать матч, который ты должен выигрывать.
Очень горький вечер. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, но мы этого не сделали. Мы знаем, что в таком матче очень важно не допустить ошибку, но сразу после перерыва мы были слишком вальяжны в обороне, за что и поплатились», – заявил Венгер.
Матч
Сток Сити - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Хесе 47 (1:0).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Зума, Питерс (Мартинс Инди, 89), Шоукросс, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Шакири (Берахино, 25), Диуф, Шупо-Мотинг
Арсенал: Чех, Мустафи, Колашинац (Жиру, 66), Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака (Айвоби, 79), Окслейд-Чемберлен, Озил, Ляказетт (Уолкотт, 78), Уэлбек
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
19 августа 19:30, Британия, Онлайн-трансляция