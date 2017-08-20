Леонид Слуцкий: Очень тяжелое время для меня и для игроков «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) в матче четвертого тура чемпионшипа.

– Трудно дать оценку игре, – приводит слова Слуцкого официальный сайт «тигров». – У нас были шансы при счете 1:1, в частности у Себа Ларсона. Прекрасная возможность была сравнять счет в дополнительное время после подачи углового. Неутешительный день.

Это очень тяжелое время для меня и для игроков. Мы потеряли трех футболистов после предыдущего матча с «Вулверхэмптоном» (2:3), а затем еще двух в первой половине этого матча. Нам пришлось менять схему и делать вынужденные замены.

«Куинз Парк Рейнджерс» провели хорошую замену, выпустив Смита. Они изменили тактику и начали отправлять мячи в штрафную. Было сложно, потому что мы не могли контролировать мяч, из-за чего нам приходилось много обороняться. Мы играли неплохо, имели шансы. Думаю, что мы заслужили ничью, как минимум. Это очень плохой результат.