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Леонид Слуцкий: Очень тяжелое время для меня и для игроков «Халла»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) в матче четвертого тура чемпионшипа.

– Трудно дать оценку игре, – приводит слова Слуцкого официальный сайт «тигров». – У нас были шансы при счете 1:1, в частности у Себа Ларсона. Прекрасная возможность была сравнять счет в дополнительное время после подачи углового. Неутешительный день.

Это очень тяжелое время для меня и для игроков. Мы потеряли трех футболистов после предыдущего матча с «Вулверхэмптоном» (2:3), а затем еще двух в первой половине этого матча. Нам пришлось менять схему и делать вынужденные замены.

«Куинз Парк Рейнджерс» провели хорошую замену, выпустив Смита. Они изменили тактику и начали отправлять мячи в штрафную. Было сложно, потому что мы не могли контролировать мяч, из-за чего нам приходилось много обороняться. Мы играли неплохо, имели шансы. Думаю, что мы заслужили ничью, как минимум. Это очень плохой результат. 

Матч

КПР - Халл Сити - 2:1 (0:1)

Голы

Боуэн 35 (0:1). M. Smith 74 (1:1). I. Sylla 90 (2:1).

Предупреждения:

Перч, 82; I. Sylla, 90; M. Smith, 90 - Мейлер, 56; Ларссон, 61; МакГрегор, 87

Место и дата

19 августа 17:00, Лофтас Роуд, Онлайн-трансляция

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