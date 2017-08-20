Мацей Рыбус: В голе Глушакова виноват я, но Семин сказал, что не нужно переживать
Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился
впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата
России.
– Первый тайм получился не таким, как мы планировали, –
приводит слова Рыбуса официальный сайт железнодорожников. – Первые 15 минут
играли хорошо, но потом отошли назад и просто бегали за мячом. У нас было два
хороших момента, но вместо этого мы пропустили. В эпизоде с голом Глушакова
виноват я. В перерыве меня заменили. Семин сказал, что не нужно переживать.
Буду работать и набирать форму.
– Удаление сильно
повлияло на игру?
– После удаления стало полегче. К тому же, мы забили быстрый гол, добавили в уверенности. Все ребята хотели победить.
– Как вам атмосфера
на матче?
– Такая, как и должна быть.
– Победа над «Спартаком»
– хороший подарок на день рождения?
– Конечно. Хотя после первого тайма тяжелые мысли были.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция