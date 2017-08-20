Мацей Рыбус: В голе Глушакова виноват я, но Семин сказал, что не нужно переживать

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.

– Первый тайм получился не таким, как мы планировали, – приводит слова Рыбуса официальный сайт железнодорожников. – Первые 15 минут играли хорошо, но потом отошли назад и просто бегали за мячом. У нас было два хороших момента, но вместо этого мы пропустили. В эпизоде с голом Глушакова виноват я. В перерыве меня заменили. Семин сказал, что не нужно переживать. Буду работать и набирать форму.

– Удаление сильно повлияло на игру?

– После удаления стало полегче. К тому же, мы забили быстрый гол, добавили в уверенности. Все ребята хотели победить.

– Как вам атмосфера на матче?

– Такая, как и должна быть.

– Победа над «Спартаком» – хороший подарок на день рождения?

– Конечно. Хотя после первого тайма тяжелые мысли были.