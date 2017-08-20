Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Зенит
Футбол  Динамо- : -Уфа
Футбол  Спартак-2- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мацей Рыбус: В голе Глушакова виноват я, но Семин сказал, что не нужно переживать

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.

– Первый тайм получился не таким, как мы планировали, – приводит слова Рыбуса официальный сайт железнодорожников. – Первые 15 минут играли хорошо, но потом отошли назад и просто бегали за мячом. У нас было два хороших момента, но вместо этого мы пропустили. В эпизоде с голом Глушакова виноват я. В перерыве меня заменили. Семин сказал, что не нужно переживать. Буду работать и набирать форму.

– Удаление сильно повлияло на игру?
– После удаления стало полегче. К тому же, мы забили быстрый гол, добавили в уверенности. Все ребята хотели победить.

– Как вам атмосфера на матче?
– Такая, как и должна быть.

– Победа над «Спартаком» – хороший подарок на день рождения?
– Конечно. Хотя после первого тайма тяжелые мысли были.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Баринов: «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти впередПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.Александр Коломейцев: Удаление Самедова повлияло на игру, во втором тайме стало легчеПолузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о победе над «Спартаком» (4:3) в седьмом туре чемпионата России.Александр Бубнов: С той игрой, что есть, в Лиге чемпионов у «Спартака» нет шансовФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Спартака» в текущем чемпионате России.Василий Уткин: «Локомотив» попросту поймал волну удачиРоссийский комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (3:4).Новый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеНовый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеВ последние годы спартаковцы уже приучили всех к тому, что регулярно выдают всевозможные клубные «достижения» со знаком «минус».
Футбол
Василий Уткин: «Локомотив» попросту поймал волну удачи
Футбол
«Челси» и «Атлетико» согласовали сумму отступных за Диего Косту
Футбол
«Жирона» и «Атлетико» сыграли вничью, Гризманн был удален с поля, получив карточку за симуляцию
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Мацей Рыбус
Мацей Рыбусвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости