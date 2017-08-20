Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Зенит
Футбол  Динамо- : -Уфа
Футбол  Спартак-2- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Коломейцев: Удаление Самедова повлияло на игру, во втором тайме стало легче

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о победе над «Спартаком» (4:3) в седьмом туре чемпионата России.

«Удаление Самедова повлияло на игру. Во втором тайме стало легче, Баринов забил быстрый гол. Когда выходил на замену, установки как таковой не было. Баринов получил травму, так что мы спешили. Быстро переоделся и отправился на поле.

 Но было понятно, что мы играем в большинстве и что нужно забивать третий гол. Так получилось, что забить удалось мне. Хочу сказать спасибо Диме Тарасову. Перед выходом на поле он помог мне надеть щитки (смеется). Так что забивал с его помощью», – приводит слова Коломейцева официальный сайт железнодорожников.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Баринов: «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти впередПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.Мацей Рыбус: В голе Глушакова виноват я, но Семин сказал, что не нужно переживатьПолузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.Александр Бубнов: С той игрой, что есть, в Лиге чемпионов у «Спартака» нет шансовФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Спартака» в текущем чемпионате России.Василий Уткин: «Локомотив» попросту поймал волну удачиРоссийский комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (3:4).Новый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеНовый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матчеВ последние годы спартаковцы уже приучили всех к тому, что регулярно выдают всевозможные клубные «достижения» со знаком «минус».
Футбол
Василий Уткин: «Локомотив» попросту поймал волну удачи
Футбол
«Челси» и «Атлетико» согласовали сумму отступных за Диего Косту
Футбол
«Жирона» и «Атлетико» сыграли вничью, Гризманн был удален с поля, получив карточку за симуляцию
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Александр Коломейцев
Александр Коломейцеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости