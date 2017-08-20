Александр Коломейцев: Удаление Самедова повлияло на игру, во втором тайме стало легче

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о победе над «Спартаком» (4:3) в седьмом туре чемпионата России.

«Удаление Самедова повлияло на игру. Во втором тайме стало легче, Баринов забил быстрый гол. Когда выходил на замену, установки как таковой не было. Баринов получил травму, так что мы спешили. Быстро переоделся и отправился на поле.

Но было понятно, что мы играем в большинстве и что нужно забивать третий гол. Так получилось, что забить удалось мне. Хочу сказать спасибо Диме Тарасову. Перед выходом на поле он помог мне надеть щитки (смеется). Так что забивал с его помощью», – приводит слова Коломейцева официальный сайт железнодорожников.