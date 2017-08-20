Дмитрий Баринов: «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти вперед
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над «Спартаком»
(4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.
– Мог представить,
что забьешь первый гол за «Локомотив» в дерби «Спартаку»?
– Я стараюсь забивать, но играю в защите, – приводит слова Баринова официальный сайт железнодорожников. – Во втором тайме перешел в опорную зону, поменял позицию на стандартах. Посвящаю свой гол семье, которая очень за меня переживала.
– Верили, что
получится отыграть два мяча?
– В перерыве подбадривали друг друга. Говорили, что есть еще 45 минут, что мы играем в большинстве. Нужно собраться и победить. Тренер настраивал. Поэтому получилось переломить ход встречи.
– Ключевой момент -
это удаление или разговор в перерыве?
– Удаление повлияло. Мы стали больше контролировать мяч, забили. «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти вперед.
– Тебе сегодня
непросто пришлось.
– Мне всегда непросто, когда выхожу на позиции защитника. Тем более лучший форвард России - Промес - играл справа. Конкурировали в этом матче с ним.
– Болельщиков хорошо
слышал?
– Да, после гола побежал к ним, чтобы еще сильнее гнали нас вперед. Они большие молодцы. Поддержка была великолепной
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция