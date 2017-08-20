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Дмитрий Баринов: «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти вперед

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.

– Мог представить, что забьешь первый гол за «Локомотив» в дерби «Спартаку»?
– Я стараюсь забивать, но играю в защите, – приводит слова Баринова официальный сайт железнодорожников. – Во втором тайме перешел в опорную зону, поменял позицию на стандартах. Посвящаю свой гол семье, которая очень за меня переживала.

 Верили, что получится отыграть два мяча?
– В перерыве подбадривали друг друга. Говорили, что есть еще 45 минут, что мы играем в большинстве. Нужно собраться и победить. Тренер настраивал. Поэтому получилось переломить ход встречи.

Ключевой момент - это удаление или разговор в перерыве?
– Удаление повлияло. Мы стали больше контролировать мяч, забили. «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти вперед.

 Тебе сегодня непросто пришлось.
– Мне всегда непросто, когда выхожу на позиции защитника. Тем более лучший форвард России - Промес - играл справа. Конкурировали в этом матче с ним.

 Болельщиков хорошо слышал?
– Да, после гола побежал к ним, чтобы еще сильнее гнали нас вперед. Они большие молодцы. Поддержка была великолепной

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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