Дмитрий Баринов: «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти вперед

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата России.

– Мог представить, что забьешь первый гол за «Локомотив» в дерби «Спартаку»?

– Я стараюсь забивать, но играю в защите, – приводит слова Баринова официальный сайт железнодорожников. – Во втором тайме перешел в опорную зону, поменял позицию на стандартах. Посвящаю свой гол семье, которая очень за меня переживала.

– Верили, что получится отыграть два мяча?

– В перерыве подбадривали друг друга. Говорили, что есть еще 45 минут, что мы играем в большинстве. Нужно собраться и победить. Тренер настраивал. Поэтому получилось переломить ход встречи.

– Ключевой момент - это удаление или разговор в перерыве?

– Удаление повлияло. Мы стали больше контролировать мяч, забили. «Спартак» занервничал, и мы поняли, что нужно идти вперед.

– Тебе сегодня непросто пришлось.

– Мне всегда непросто, когда выхожу на позиции защитника. Тем более лучший форвард России - Промес - играл справа. Конкурировали в этом матче с ним.

– Болельщиков хорошо слышал?

– Да, после гола побежал к ним, чтобы еще сильнее гнали нас вперед. Они большие молодцы. Поддержка была великолепной