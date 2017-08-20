Игрок «Индепендьенте» Ригони на следующей неделе перейдет в «Зенит»
Источник: El TribunoКомментарии
Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони на следующей
недели станет игроком «Зенита», сообщает El Tribuno.
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга согласовал
условия сделки и личного контракта игрока. Сине-бело-голубые заплатят за
24-летнего аргентинца 10,5 миллионов евро.
На следующей неделе Ригони прибудет в Россию, где пройдет
медицинский осмотр и подпишет четырехлетний контракт.
Сообщается, что переход футболиста также нужно будет
согласовать с клубом «Бельграно», которому принадлежит 50% экономических прав
на игрока.
Напомним, Эмилиано в прошлом сезоне в составе «Индепендьенте» принял участие в 27 матчах, в которых забил восемь мячей, отдал одну голевую передачу и заработал четыре желтых карточки.
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