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Игрок «Индепендьенте» Ригони на следующей неделе перейдет в «Зенит»

Источник:  El TribunoКомментарии

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони на следующей недели станет игроком «Зенита», сообщает El Tribuno.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга согласовал условия сделки и личного контракта игрока. Сине-бело-голубые заплатят за 24-летнего аргентинца 10,5 миллионов евро.

На следующей неделе Ригони прибудет в Россию, где пройдет медицинский осмотр и подпишет четырехлетний контракт.

Сообщается, что переход футболиста также нужно будет согласовать с клубом «Бельграно», которому принадлежит 50% экономических прав на игрока.

Напомним, Эмилиано в прошлом сезоне в составе «Индепендьенте» принял участие в 27 матчах, в которых забил восемь мячей, отдал одну голевую передачу и заработал четыре желтых карточки.

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