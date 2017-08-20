Евгений Калешин: У нас было достаточно возможностей, но мы не смогли воплотить их в голы
Источник: ФК «Кубань»Комментарии
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал
поражение от «Тамбова» (1:2) в матче девятого тура первенства ФНЛ.
«Наверное, нужно поздравить игроков «Тамбова» с победой. Они смогли реализовать свои моменты. У нас тоже сегодня было достаточно возможностей для взятия ворот, но мы не смогли воплотить их в голы», - приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».
Матч
Место и дата
19 августа 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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