Евгений Калешин: У нас было достаточно возможностей, но мы не смогли воплотить их в голы

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Тамбова» (1:2) в матче девятого тура первенства ФНЛ.

«Наверное, нужно поздравить игроков «Тамбова» с победой. Они смогли реализовать свои моменты. У нас тоже сегодня было достаточно возможностей для взятия ворот, но мы не смогли воплотить их в голы», - приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».