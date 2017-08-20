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Евгений Калешин: У нас было достаточно возможностей, но мы не смогли воплотить их в голы

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Тамбова» (1:2) в матче девятого тура первенства ФНЛ.

«Наверное, нужно поздравить игроков «Тамбова» с победой. Они смогли реализовать свои моменты. У нас тоже сегодня было достаточно возможностей для взятия ворот, но мы не смогли воплотить их в голы», - приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».

Матч

Тамбов - Кубань - 2:1 (0:0)

Место и дата

19 августа 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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