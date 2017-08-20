Юрген Клопп: Атакующий футбол всегда требует принимать правильное решение
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился
впечатлениями от победы над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче второго тура
чемпионата Англии.
«Футбол в первом тайме мог быть лучше, 100 процентов. Я
очень рад, что мы забили и создавали моменты для взятия ворот во второй
половине игры.
Первый тайм... Атакующий футбол всегда требует принимать
правильное решение в нужный момент. Шло время, игроки не видели пространства
для маневра, но в перерыве мы указали парням на пробелы в обороне «Кристал
Пэлас», и один маленький проход, один удар, и мир гораздо приятнее. Такие
моменты не возникали часто у ворот соперника, мы пытались взломать оборону «Пэлас»
через одну зону, забывая об остальных частях поля. Это было проблемой.
Во втором тайме мы играли чуть лучше, создали больше моментов, забили гол, я думаю прекрасный гол. Соланке сыграл замечательно. Это был контр-прессинг, я люблю его. Садио был один и забил - вполне заслуженно, не идеально, но заслуженно», - заявил Клопп.
Матч
Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:0 (0:0)
Голы
Мане 73 (1:0).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Клаван, Робертсон, Матип, Хендерсон, Милнер, Вейналдум (Соланке, 71), Старридж (Салах, 61), Фирмино (Ловрен, 90), Мане
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Томкинс, Уорд, ван Анхолт (Шлупп, 84), Лофтус-Чик, Фосу-Менса, Панчон (МакАртур, 73), Миливоевич (Кайкай, 77), Бентеке, Таунсенд
Предупреждения:
Хендерсон, 69 - Панчон, 15; ван Анхолт, 63; Бентеке, 90
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
19 августа 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция