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Юрген Клопп: Атакующий футбол всегда требует принимать правильное решение

Источник:  Сайт болельщиков ФК «Ливерпуль»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Футбол в первом тайме мог быть лучше, 100 процентов. Я очень рад, что мы забили и создавали моменты для взятия ворот во второй половине игры.

Первый тайм... Атакующий футбол всегда требует принимать правильное решение в нужный момент. Шло время, игроки не видели пространства для маневра, но в перерыве мы указали парням на пробелы в обороне «Кристал Пэлас», и один маленький проход, один удар, и мир гораздо приятнее. Такие моменты не возникали часто у ворот соперника, мы пытались взломать оборону «Пэлас» через одну зону, забывая об остальных частях поля. Это было проблемой.

Во втором тайме мы играли чуть лучше, создали больше моментов, забили гол, я думаю прекрасный гол. Соланке сыграл замечательно. Это был контр-прессинг, я люблю его. Садио был один и забил - вполне заслуженно, не идеально, но заслуженно», - заявил Клопп.

Матч

Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:0 (0:0)

Голы

Мане 73 (1:0).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Клаван, Робертсон, Матип, Хендерсон, Милнер, Вейналдум (Соланке, 71), Старридж (Салах, 61), Фирмино (Ловрен, 90), Мане

Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Томкинс, Уорд, ван Анхолт (Шлупп, 84), Лофтус-Чик, Фосу-Менса, Панчон (МакАртур, 73), Миливоевич (Кайкай, 77), Бентеке, Таунсенд

Предупреждения:

Хендерсон, 69 - Панчон, 15; ван Анхолт, 63; Бентеке, 90

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

19 августа 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

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