Юрген Клопп: Атакующий футбол всегда требует принимать правильное решение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Футбол в первом тайме мог быть лучше, 100 процентов. Я очень рад, что мы забили и создавали моменты для взятия ворот во второй половине игры.

Первый тайм... Атакующий футбол всегда требует принимать правильное решение в нужный момент. Шло время, игроки не видели пространства для маневра, но в перерыве мы указали парням на пробелы в обороне «Кристал Пэлас», и один маленький проход, один удар, и мир гораздо приятнее. Такие моменты не возникали часто у ворот соперника, мы пытались взломать оборону «Пэлас» через одну зону, забывая об остальных частях поля. Это было проблемой.

Во втором тайме мы играли чуть лучше, создали больше моментов, забили гол, я думаю прекрасный гол. Соланке сыграл замечательно. Это был контр-прессинг, я люблю его. Садио был один и забил - вполне заслуженно, не идеально, но заслуженно», - заявил Клопп.