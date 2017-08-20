Халеп обыграла Стивенс и вышла в финал турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В полуфинале турнира в Цинциннати румынская теннисистка
Симона Халеп обыграла американку Слоун Стивенс со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 55 минут. За это время Халеп единожды
подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов
из девяти, в активе ее соперницы четыре ошибки на подаче
В финале румынской теннисистке предстоит встретится с
испанской спортсменкой Гарбинье Мугурусой.
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