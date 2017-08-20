Арсен Венгер: Новички? Сначала нужно кого-то продать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал затишье команды на трансферном рынке.

«Новички? Перед тем как кого-то купить, нужно кого-то продать. У нас слишком много игроков, сложно управляться в такой ситуации. У нас 31 футболист, это очень много.

Что касается Алексиса Санчеса, то если все пойдет нормально, на следующей неделе он будет готов вернуться в состав», – сказал Венгер.