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Арсен Венгер: Новички? Сначала нужно кого-то продать

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал затишье команды на трансферном рынке.

«Новички? Перед тем как кого-то купить, нужно кого-то продать. У нас слишком много игроков, сложно управляться в такой ситуации. У нас 31 футболист, это очень много.

Что касается Алексиса Санчеса, то если все пойдет нормально, на следующей неделе он будет готов вернуться в состав», – сказал Венгер.

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