Эрик Бикфалви: Верю, что «Урал» может достигнуть уровня ЛЕ
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал ничью с
ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.
«Мы растем. Я искренне верю, что мы можем достигнуть
уровня Лиги Европы в ближайшее время. Нам надо понимать, что «Урал» –
уже не маленькая команда.
Мы выросли и должны показывать другое качество игры. Очень важно, что мы не проигрываем. Но из-за постоянных ничьих у нас не самое лучшее положение в таблице», – приводит слова Бикфалви «Р-Спорт».
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)
Предупреждения:
Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция