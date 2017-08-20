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Эрик Бикфалви: Верю, что «Урал» может достигнуть уровня ЛЕ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Мы растем. Я искренне верю, что мы можем достигнуть уровня Лиги Европы в ближайшее время. Нам надо понимать, что «Урал» – уже не маленькая команда.

Мы выросли и должны показывать другое качество игры. Очень важно, что мы не проигрываем. Но из-за постоянных ничьих у нас не самое лучшее положение в таблице», – приводит слова Бикфалви «Р-Спорт».

Матч

Урал - ЦСКА - 0:0

Состав

Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)

Предупреждения:

Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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