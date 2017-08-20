Эрик Бикфалви: Верю, что «Урал» может достигнуть уровня ЛЕ

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Мы растем. Я искренне верю, что мы можем достигнуть уровня Лиги Европы в ближайшее время. Нам надо понимать, что «Урал» – уже не маленькая команда.

Мы выросли и должны показывать другое качество игры. Очень важно, что мы не проигрываем. Но из-за постоянных ничьих у нас не самое лучшее положение в таблице», – приводит слова Бикфалви «Р-Спорт».