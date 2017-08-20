Мориц Бауэр: Нам будет не хватать Жонатаса
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр заявил, что футболистам
казанской команды будет не хватать Жонатаса, который в ближайшие дни покинет
команду.
«Нам будет не хватать Жонатаса. Он отличный игрок,
сегодня забил два гола «Анжи». Очень важные голы. Я понимаю, что это
потеря, но таков футбол. Когда появляется возможность сделать шаг вперед, им
нужно воспользоваться.
Нам нужно будет компенсировать его уход как можно скорее. Стать еще более сплоченной командой», - приводит слова Бауэра «Р-Спорт».
Матч
Голы
Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)
Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция