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Мориц Бауэр: Нам будет не хватать Жонатаса

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр заявил, что футболистам казанской команды будет не хватать Жонатаса, который в ближайшие дни покинет команду.

«Нам будет не хватать Жонатаса. Он отличный игрок, сегодня забил два гола «Анжи». Очень важные голы. Я понимаю, что это потеря, но таков футбол. Когда появляется возможность сделать шаг вперед, им нужно воспользоваться.

 Нам нужно будет компенсировать его уход как можно скорее. Стать еще более сплоченной командой», - приводит слова Бауэра «Р-Спорт».

Матч

Рубин - Анжи - 6:0 (3:0)

Голы

Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)

Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев

Предупреждения:

Бауэр, 60 - Багаев, 10

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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