Мориц Бауэр: Нам будет не хватать Жонатаса

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр заявил, что футболистам казанской команды будет не хватать Жонатаса, который в ближайшие дни покинет команду.

«Нам будет не хватать Жонатаса. Он отличный игрок, сегодня забил два гола «Анжи». Очень важные голы. Я понимаю, что это потеря, но таков футбол. Когда появляется возможность сделать шаг вперед, им нужно воспользоваться.

Нам нужно будет компенсировать его уход как можно скорее. Стать еще более сплоченной командой», - приводит слова Бауэра «Р-Спорт».