Мориц Бауэр: Наша игра может быть лучше
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от
победы над «Анжи» (6:0) в матче седьмого тура чемпионата России.
«Мы очень довольны результатом, но уверен, что наша игра может быть лучше. Во втором тайме нам нужно было действовать спокойнее, лучше контролировать мяч. Хотя нужно понимать, что тяжело при счете 3:0 играть на пределе.
Карадениз показал опять, насколько он классный футболист. Все сыграли здорово, но Гекдениз был лучшим. Он выделялся сегодня», - приводит слова Бауэра «Р-Спорт».
Матч
Голы
Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)
Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция