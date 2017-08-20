Мориц Бауэр: Наша игра может быть лучше

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (6:0) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Мы очень довольны результатом, но уверен, что наша игра может быть лучше. Во втором тайме нам нужно было действовать спокойнее, лучше контролировать мяч. Хотя нужно понимать, что тяжело при счете 3:0 играть на пределе.

Карадениз показал опять, насколько он классный футболист. Все сыграли здорово, но Гекдениз был лучшим. Он выделялся сегодня», - приводит слова Бауэра «Р-Спорт».