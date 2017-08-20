«Амкар» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче седьмого тура чемпионата России по футболу пермский «Амкар»
сыграет с петербургским «Зенитом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется
в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
После шести матчей «Зенит» с 16-ю очками возглавляет турнирную таблицу, а «Амкар» занимает последнее, 16 место, имея в активе 2 очка.
Матч
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция
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