«Амкар» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу пермский «Амкар» сыграет с петербургским «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

После шести матчей «Зенит» с 16-ю очками возглавляет турнирную таблицу, а «Амкар» занимает последнее, 16 место, имея в активе 2 очка.