«Динамо» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче седьмого тура чемпионата России по футболу московское
«Динамо» сыграет с «Уфой».
Встреча пройдет на поле «Арены Химки» и начнется в 17:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
После шести матчей «Уфа» с девятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Динамо» расположилось тремя строчками ниже, имея в активе на два очка меньше.
Матч
Место и дата
20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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