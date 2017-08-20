«Динамо» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет с «Уфой».

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

После шести матчей «Уфа» с девятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Динамо» расположилось тремя строчками ниже, имея в активе на два очка меньше.