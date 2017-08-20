«Ростов» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Ростов»
сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на поле «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и
начнется в 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
После шести матчей РФПЛ «Ростов» в 13-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился двумя строчками ниже, имея в активе на два очка меньше.
Матч
Место и дата
20 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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