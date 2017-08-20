«Ростов» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

После шести матчей РФПЛ «Ростов» в 13-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился двумя строчками ниже, имея в активе на два очка меньше.