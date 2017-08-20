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Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом в шестом раунде (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинский боксер Александр Гвоздик в поединке с американцем Крэйгом Бейкером защитил титулы NABF и NABO в полутяжелом весе.

На протяжении пяти раундов украинец владел преимуществом, а в шестом – отправил Бейкера в нокдаун, а затем пошел на добивание, атаковав американца у канатов, тем самым вынудил рефери остановить поединок.

Для непобежденного 30-летнего украинца эта победа стала 14-й на профессиональном ринге.

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