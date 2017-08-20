Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом в шестом раунде (видео)

Украинский боксер Александр Гвоздик в поединке с американцем Крэйгом Бейкером защитил титулы NABF и NABO в полутяжелом весе.

На протяжении пяти раундов украинец владел преимуществом, а в шестом – отправил Бейкера в нокдаун, а затем пошел на добивание, атаковав американца у канатов, тем самым вынудил рефери остановить поединок.

Нокдаун и остановка боя в бою Гвоздик-Бейкер pic.twitter.com/J0d6C61szt — Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 20 августа 2017 г.

Для непобежденного 30-летнего украинца эта победа стала 14-й на профессиональном ринге.