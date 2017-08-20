Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом в шестом раунде (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Украинский боксер Александр Гвоздик в поединке с американцем
Крэйгом Бейкером защитил титулы NABF и NABO в полутяжелом весе.
На протяжении пяти раундов украинец владел преимуществом, а в шестом – отправил Бейкера в нокдаун, а затем пошел на добивание, атаковав американца у канатов, тем самым вынудил рефери остановить поединок.
Нокдаун и остановка боя в бою Гвоздик-Бейкер pic.twitter.com/J0d6C61szt— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 20 августа 2017 г.
Для непобежденного 30-летнего украинца эта победа стала 14-й
на профессиональном ринге.
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