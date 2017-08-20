Кроуфорд нокаутировал Индонго и стал абсолютным чемпионом мира по боксу (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американский боксер, чемпион мира по версиям WBC и
WBO в
первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд победил обладателя титулов IBF и
WBA Джулиуса
Индонго из Намибии.
Уже во втором раунде Кроуфорд отправил Индонго в нокдаун, но его соперник сумел встать и продолжить бой. В следующем, третьем раунде Теренс отправил боксера из Намибии в нокаут.
Завершение боя Кроуфорд-Индонго pic.twitter.com/JT89Zh0asd— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 20 августа 2017 г.
Таким образом, 29-летний американец стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 килограмм.
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