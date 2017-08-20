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Кроуфорд нокаутировал Индонго и стал абсолютным чемпионом мира по боксу (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боксер, чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд победил обладателя титулов IBF и WBA Джулиуса Индонго из Намибии.

Уже во втором раунде Кроуфорд отправил Индонго в нокдаун, но его соперник сумел встать и продолжить бой. В следующем, третьем раунде Теренс отправил боксера из Намибии в нокаут.

Таким образом, 29-летний американец стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 килограмм.

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