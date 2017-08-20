Волевая победа «Локо» над «Спартаком», 6 безответных мячей «Рубина» в ворота «Анжи» и 2-е поражение Слуцкого в Англии. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» дома уступил «Локомотиву», ведя в счете 2:0 по ходу матча.

Комментарии: Массимо Каррера; Юрий Семин.

Спустя пару часов казанский «Рубин» забил шесть безответных мячей в ворота «Анжи».

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони на следующей неделе станет игроком «Зенита».

«Халл Сити» Леонида Слуцкого проиграл команде «Куинз Парк Рейнджерс», для российского специалиста это уже второе поражение в чемпионшипе.

«Ницца» без труда переиграла «Генгам» в матче третьего тура Лиги 1.

«Наполи» выиграл у «Вероны» на старте чемпионата Италии, а «Ювентус» в параллельной встрече разгромил «Кальяри».

К слову, в серии А впервые был использован видеоассистент, воспользовавшись которым арбитр встречи назначил пенальти.

Лондонский «Арсенал» неожиданно оступился, проиграв «Сток Сити».

«Атлетико» и «Челси» достигли договоренности по сумме трансфера за переход нападающего лондонцев Диего Косты.

Украинский боксер Александр Гвоздик отправил в технический нокаут американца Крэйга Бейкера.

А в главном поединке вечера чемпион мира по версиям WBC и WBO Теренс Кроуфорд нокаутировал в третьем раунде Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира.

Цитата дня: «Очень тяжелое время для меня и для игроков «Халла», – Леонид Слуцкий.

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