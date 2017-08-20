Гризманну угрожает длительная дисквалификация за оскорбление судьи

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, удаленный с поля во время матча чемпионата Испании с «Жироной» (2:2), может получить дисквалификацию от двух до четырех игр за оскорбление главного арбитра.



Гризманн был удален на 66-й минуте. Арбитр матча внес запись в протокол игры, сообщив об оскорблениях в свой адрес со стороны французского футболиста.



«Антуан Гризманн был удален по причине того, что после вынесенного предупреждения за симуляцию он произнес оскорбительную фразу в мой адрес. После игры футболист пришел в судейскую для извинений, рассчитывая на смягчение наказания, предусмотренного 10-й статьей дисциплинарного кодекса», - приводит издание AS выдержку из судейского протокола.

Срок последующей дисквалификации Гризманна может составить четыре матча.

