«Ганновер» купит у «Рубина» Жонатаса за 8 миллионов евро
Нападающий казанского «Рубина» Жонатас продолжит карьеру в немецком «Ганновере», сообщает Bild.
По данным немецкого источника, на следующей неделе сделка по трансферу 28-летнего бразильца будет завершена.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в субботу после победы в матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (6:0) рассказал, что в воскресенье Жонатас улетит из Казани для прохождения медицинского обследования в другом клубе. Команду может покинуть и ряд других футболистов.
В чемпионате России-2017/18 Жонатас забил 4 мяча в 5 проведенных встречах.
Таблица трансферов РФПЛ
Матч
Голы
Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)
Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция