«Ганновер» купит у «Рубина» Жонатаса за 8 миллионов евро

Нападающий казанского «Рубина» Жонатас продолжит карьеру в немецком «Ганновере», сообщает Bild.

По данным немецкого источника, на следующей неделе сделка по трансферу 28-летнего бразильца будет завершена.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в субботу после победы в матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (6:0) рассказал, что в воскресенье Жонатас улетит из Казани для прохождения медицинского обследования в другом клубе. Команду может покинуть и ряд других футболистов.

В чемпионате России-2017/18 Жонатас забил 4 мяча в 5 проведенных встречах.