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«Ганновер» купит у «Рубина» Жонатаса за 8 миллионов евро

Источник:  BildКомментарии

Нападающий казанского «Рубина» Жонатас продолжит карьеру в немецком «Ганновере», сообщает Bild.

По данным немецкого источника, на следующей неделе сделка по трансферу 28-летнего бразильца будет завершена.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в субботу после победы в матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (6:0) рассказал, что в воскресенье Жонатас улетит из Казани для прохождения медицинского обследования в другом клубе. Команду может покинуть и ряд других футболистов.

В чемпионате России-2017/18 Жонатас забил 4 мяча в 5 проведенных встречах.

Таблица трансферов РФПЛ

Матч

Рубин - Анжи - 6:0 (3:0)

Голы

Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)

Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев

Предупреждения:

Бауэр, 60 - Багаев, 10

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция




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