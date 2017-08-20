Теренс Кроуфорд: Я стал абсолютным чемпионом мира, теперь отправлюсь на рыбалку (видео)

Американский боксер Теренс Кроуфорд прокомментировал свою победу над намибийцем Джулиусом Индонго.

- Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал - Небраска, Америка... Эта победа - для всех нас.

В лагере мы много отрабатывали удары по корпусу. И все, над чем мы работали на тренировках, сегодня было выполнено в бою.

Теперь я поеду на рыбалку, а потом мы семьей решим, что произойдет дальше, - заявил Кроуфорд.

Также Теренс заявил, что он хотел бы потеснить соотечественника Андре Уорда с первой позиции в рейтинге Pound-for-Pound.



Сегодня уже во втором раунде Кроуфорд отправил Индонго в нокдаун, но его соперник сумел встать и продолжить бой. В следующем, третьем раунде Теренс отправил боксера из Намибии в нокаут. Теперь американец владеет титулами WBC, WBA, WBO и IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).







