«Спартак» готов продать Таски турецкому «Трабзонспору»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».

Сообщается, что турецкий клуб уже согласовал условия личного контракта с 30-летним немецким защитником, и осталось лишь получить согласие красно-белых на переход.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов отпустить Таски только после того, как клуб найдет ему замену.

Сумма трансфера Сердара может составить 1,7 миллиона евро.

