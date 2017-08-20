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«Спартак» готов продать Таски турецкому «Трабзонспору»

Источник:  Sporx.comКомментарии

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре». 

Сообщается, что турецкий клуб уже согласовал условия личного контракта с 30-летним немецким защитником, и осталось лишь получить согласие красно-белых на переход.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов отпустить Таски только после того, как клуб найдет ему замену.

Сумма трансфера Сердара может составить 1,7 миллиона евро.

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