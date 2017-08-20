«Спартак» готов продать Таски турецкому «Трабзонспору»
Источник: Sporx.comКомментарии
Защитник московского «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».
Сообщается, что турецкий клуб уже согласовал условия личного контракта с 30-летним немецким защитником, и осталось лишь получить согласие красно-белых на переход.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов отпустить Таски только после того, как клуб найдет ему замену.
Сумма трансфера Сердара может составить 1,7 миллиона евро.
Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически