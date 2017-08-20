Марио Гетце: Я счастлив вернуться на футбольное поле

Герой финала чемпионата мира-2014 Марио Гетце прокомментировал свое возвращение в состав дортмундской «Боруссии».

- Я никогда не был настолько долго вне игры, поэтому, конечно играть снова было не так просто. Сейчас я рад, что все прошло так хорошо. Мы провели отличный матч, выиграв 3:0 на выезде. Я счастлив вернуться.



В Вольфсбурге нам часто бывало очень трудно. Поэтому мы можем быть очень довольны результато матчам. Мы не пропустили, завоевали первые три очка. Это самое главное, - заявил Гетце.

Напомним, Марио Гетце пропустил из-за болезни концовку прошлого сезона. Летом 2016 года футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию» из «Баварии».