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Марио Гетце: Я счастлив вернуться на футбольное поле

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Герой финала чемпионата мира-2014 Марио Гетце прокомментировал свое возвращение в состав дортмундской «Боруссии».

- Я никогда не был настолько долго вне игры, поэтому, конечно играть снова было не так просто. Сейчас я рад, что все прошло так хорошо. Мы провели отличный матч, выиграв 3:0 на выезде. Я счастлив вернуться.

В Вольфсбурге нам часто бывало очень трудно. Поэтому мы можем быть очень довольны результато матчам. Мы не пропустили, завоевали первые три очка. Это самое главное, - заявил Гетце.

Напомним, Марио Гетце пропустил из-за болезни концовку прошлого сезона. Летом 2016 года футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию» из «Баварии».

Матч

Вольфсбург - Боруссия - 0:3 (0:2)

Голы

Пулишич 22 (0:1). Бартра 27 (0:2). Обамеянг 60 (0:3).

Состав

Вольфсбург: Кастельс, F. Uduokhai, Кнохе, Герхардт, Дидави (Арнольд, 70), K. Hinds, Базур (Гилавоги, 59), Блащиковски (L. Dimata, 43), Гомес

Боруссия: Бюрки, D. Axel Zagadou (Пасслак, 78), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Кастро, Шахин, Гётце (Дауд, 61), Пулишич (Кагава, 86), Обамеянг, Филипп

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

19 августа 16:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция


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