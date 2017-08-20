Марио Гетце: Я счастлив вернуться на футбольное поле
Герой финала чемпионата мира-2014 Марио Гетце прокомментировал свое возвращение в состав дортмундской «Боруссии».
- Я никогда не был настолько долго вне игры, поэтому, конечно играть
снова было не так просто. Сейчас я рад, что все прошло так
хорошо. Мы провели отличный матч, выиграв 3:0 на выезде. Я счастлив вернуться.
В Вольфсбурге нам часто бывало очень трудно. Поэтому мы можем быть очень довольны результато матчам. Мы не пропустили, завоевали первые три очка. Это самое главное, - заявил Гетце.
Напомним, Марио Гетце пропустил из-за болезни концовку прошлого сезона. Летом 2016 года футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию» из «Баварии».
Матч
Вольфсбург - Боруссия - 0:3 (0:2)
Голы
Пулишич 22 (0:1). Бартра 27 (0:2). Обамеянг 60 (0:3).
Состав
Вольфсбург: Кастельс, F. Uduokhai, Кнохе, Герхардт, Дидави (Арнольд, 70), K. Hinds, Базур (Гилавоги, 59), Блащиковски (L. Dimata, 43), Гомес
Боруссия: Бюрки, D. Axel Zagadou (Пасслак, 78), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Кастро, Шахин, Гётце (Дауд, 61), Пулишич (Кагава, 86), Обамеянг, Филипп
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
19 августа 16:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция