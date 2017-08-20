Кристиан Хорнер: Чем больше было давления на Феттеля, тем лучше он отвечал
Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился своим
мнением о психологической устойчивости своего бывшего гонщика Себастьяна
Феттеля. Напомним, что Феттель сейчас выступает за «Феррари».
«Себастьян – очень сфокусированный человек. Он очень хорошо
справлялся с прессингом [во время чемпионских сезонов «Ред Булла»]. На самом
деле получалось даже так: чем больше давления на него оказывалось, тем лучше он
на него отвечал.
В
частности, когда дело доходило до завершения чемпионата, он становился
необыкновенно сильным психологически и в своем подходе к гонкам. Поэтому когда
мы начинали выездные гонки и чувствовали, что титул может быть наш, он со своей
стороны обеспечивал нам результат», - цитирует Хорнера Motorsport.com.
В текущем сезоне Себастьян Феттель лидирует в чемпионате, имея в
активе 202 очка.