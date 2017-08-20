Андрей Тихонов: Против «Крыльев Советов» все играют с удвоенной энергией

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал свою победу над «Тюменью» (2:0).

Хорошо, что забили гол в первом тайме. Стало полегче, но очень много простых ошибок совершили в этом матче. Это давало возможность атаковать тюменской команде.

Очень рад, что забил Корниленко. В итоге мы победили 2:0. Кто-то скажет, что не по игре. Но я считаю, что могли забить как и больше, так пропустить в какой-то момент.

Против нас все играют с удвоенной энергией, поэтому наши футболисты всегда выкладываются по полной программе. В их действиях на тюменском поле не было вальяжности или расслабленности. Просто футбол – такая игра, где нужны голы. Забиваешь больше – становится легче играть, - заявил Тихонов.

После девяти туров «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу первенства ФНЛ, набрав 22 очка.