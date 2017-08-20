Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Зенит
Футбол  Динамо- : -Уфа
Футбол  Спартак-2- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Тихонов: Против «Крыльев Советов» все играют с удвоенной энергией

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал свою победу над «Тюменью» (2:0). 

Хорошо, что забили гол в первом тайме. Стало полегче, но очень много простых ошибок совершили в этом матче. Это давало возможность атаковать тюменской команде.

Очень рад, что забил Корниленко. В итоге мы победили 2:0. Кто-то скажет, что не по игре. Но я считаю, что могли забить как и больше, так пропустить в какой-то момент.

Против нас все играют с удвоенной энергией, поэтому наши футболисты всегда выкладываются по полной программе. В их действиях на тюменском поле не было вальяжности или расслабленности. Просто футбол – такая игра, где нужны голы. Забиваешь больше – становится легче играть, - заявил Тихонов.

После девяти туров «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу первенства ФНЛ, набрав 22 очка.

Матч

Тюмень - Крылья Советов - 0:2 (0:1)

Голы

Зотов 26 (0:1).

Место и дата

19 августа 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФНЛ. 9-й тур. «Спартак-2» примет «Ротор» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: У нас было достаточно возможностей, но мы не смогли воплотить их в голыГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Тамбова» (1:2) в матче девятого тура первенства ФНЛ.Николай Писарев: Психологически было непросто, так что ничья на выезде – положительный результатГлавный тренер «Олимпийца» Николай Писарев прокомментировал ничью с «Сибирью» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.Сергей Кирсанов: Игра тяжело нам далась, ребята подусталиГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал ничью с «Олипийцем» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.«Балтика» уступила «Факелу»Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Факелом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Факела».
Футбол
«Ганновер» купит у «Рубина» Жонатаса за 8 миллионов евро
Футбол
Гризманну угрожает длительная дисквалификация за оскорбление судьи
Бокс
Кроуфорд нокаутировал Индонго и стал абсолютным чемпионом мира по боксу (видео)
Бокс
Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом в шестом раунде (видео)
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Андрей Тихонов
Андрей Тихоноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости