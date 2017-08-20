Александр Гвоздик: Я хочу биться с чемпионами, начиная с Уорда

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о своих планах после победы над американцем Крэйгом Бейкером.

«Все, что я хочу – это биться с чемпионами, начиная с Андре Уорда», - цитирует Гвоздика твиттер Top Rank.

Напомним, Александр Гвоздик в поединке с американцем Крэйгом Бейкером защитил титулы NABF и NABO в полутяжелом весе. Он победил техническим нокаутом в шестом раунде.