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Александр Гвоздик: Я хочу биться с чемпионами, начиная с Уорда

Источник:  Twitter.comКомментарии

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о своих планах после победы над американцем Крэйгом Бейкером.

«Все, что я хочу – это биться с чемпионами, начиная с Андре Уорда», - цитирует Гвоздика твиттер Top Rank.

Напомним, Александр Гвоздик в поединке с американцем Крэйгом Бейкером защитил титулы NABF и NABO в полутяжелом весе. Он победил техническим нокаутом в шестом раунде.

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