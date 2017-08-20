Александр Гвоздик: Я хочу биться с чемпионами, начиная с Уорда
Источник: Twitter.comКомментарии
Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о своих планах
после победы над американцем Крэйгом Бейкером.
«Все, что я хочу – это биться с чемпионами, начиная с Андре
Уорда», - цитирует Гвоздика твиттер Top Rank.
Напомним, Александр
Гвоздик в поединке с американцем Крэйгом Бейкером защитил титулы NABF и NABO в
полутяжелом весе. Он победил техническим нокаутом в шестом раунде.
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