Кристиан Хорнер: Я хочу, чтобы за вторую половину сезона мы набрали больше очков, чем «Феррари»
Источник: Motorsport.comКомментарии
Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер озвучил цель на
вторую половину сезона.
«Ред Булл» за девять Гран-при до конца сезона проигрывает «Мерседесу»
173 очка, а «Ферари» – 134 очка. Команда занимает третье место в Кубке
конструкторов.
«С точки
зрения борьбы за Кубок конструкторов разница между нами и «Мерседесом» с «Феррари»
слишком большая. Но я хочу, чтобы за вторую половину сезона мы набрали больше
очков, чем «Феррари».
И если мы
окажемся в ситуации, когда сможем бороться за подиумы и в некоторых гонках за
более высокие места топ-3, то это довольно агрессивная, но вполне реалистичная
цель», - цитирует Хорнера Motorsport.com.
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