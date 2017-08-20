Кристиан Хорнер: Я хочу, чтобы за вторую половину сезона мы набрали больше очков, чем «Феррари»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер озвучил цель на вторую половину сезона.

«Ред Булл» за девять Гран-при до конца сезона проигрывает «Мерседесу» 173 очка, а «Ферари» – 134 очка. Команда занимает третье место в Кубке конструкторов.

«С точки зрения борьбы за Кубок конструкторов разница между нами и «Мерседесом» с «Феррари» слишком большая. Но я хочу, чтобы за вторую половину сезона мы набрали больше очков, чем «Феррари».

И если мы окажемся в ситуации, когда сможем бороться за подиумы и в некоторых гонках за более высокие места топ-3, то это довольно агрессивная, но вполне реалистичная цель», - цитирует Хорнера Motorsport.com.