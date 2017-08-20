Рашид Рахимов: Непонятно, почему у «Спартака» нет усиления
Бывший главный тренер «Локомотива», «Терека» и «Амкара» Рашид Рахимов дал комментарий по ситуации в московском «Спартаке».
- Я не понимаю, почему у «Спартака» нет усиления. В любом чемпионате чемпион по факту обязан усилиться, чтобы чего-то добиться в Лиге чемпионов, - рассказал Рахимов.
Напомним, действующий чемпион России «Спартак» занимает только десятую строчку в турнирной таблице национального первенства.
19 августа красно-белые на своем поле уступили московскому «Локомотиву».
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция