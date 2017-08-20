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Рашид Рахимов: Непонятно, почему у «Спартака» нет усиления

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Терека» и «Амкара» Рашид Рахимов дал комментарий по ситуации в московском «Спартаке». 

- Я не понимаю, почему у «Спартака» нет усиления. В любом чемпионате чемпион по факту обязан усилиться, чтобы чего-то добиться в Лиге чемпионов, - рассказал Рахимов.

Напомним, действующий чемпион России «Спартак» занимает только десятую строчку в турнирной таблице национального первенства.

19 августа красно-белые на своем поле уступили московскому «Локомотиву».

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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